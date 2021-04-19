Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Uçakla, arabayla şehirler arası seyahat yasağı var mı?

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Bordobeyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor, Antalyaspor ile Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00’da karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.