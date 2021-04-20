Suriye’ye 7 tır ilaç ve tıbbı malzeme

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Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye’ye 7 tır ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi.

Afrin ve İdlib’teki 12 DDD kliniğinde, Suriyeli yerinden edilmiş hastalar için kullanılmak üzere Avrupa Birliği finansmanıyla temin edilen 22 milyon lira değerinde 7 tır ilaç ve tıbbi malzeme Zeytindalı Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi.

Gönderilen ilaçlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanların tedavilerinde kullanılacak.

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