Yumurtadan uyanan ipek böcekleri, sarı kozasını örmeye başladı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığında önemli bir yere sahip olan sarı koza ipek böceği, ilkbaharın gelişiyle birlikte uyandı ve kozasını örmeye başladı. Evinin bir odasında ipek böceği yetiştiren Defne Belediyesi Koza Evi sorumlusu Tülay Genç (49), "Ben evimin bir odasını sarı kozalar için ayırdım ve burada beslemeye çalışıyorum. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir ve bu sayede unutulmaya yüz tutmuş mesleği hep beraber canlandırabiliriz" dedi.

Kentte geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan sarı koza, kadınların geçim kaynağı olmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve `Hatay sarısı´ olarak bilinen sarı koza ipek böceğinin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu konuda titiz bir çalışma yürüten Defne Belediyesi Koza Evi sorumlusu Tülay Genç, yumurtadaki ipek böceklerini uyandırıp, sarı koza örmesini sağladı.

'EVİMİN BİR ODASINI SARI KOZA İÇİN AYIRDIM'

Sarı kozayı da yaygınlaştırmayı hedeflediğini ve her kadının bu işi keyifle yapabileceğinin altını çizen Genç, Fulya Kadıoğlu ve Gülabi Baklacı ile beraber yaptıkları çalışmalarla sezonun ilk sarı kozasını elde etmenin mutluluğunu yaşadıkları söyledi. Genç, şunları söyledi:

"Bir ay önce sarı koza yumurtalarını uyandırdım, bu konuda bir farkındalık yapmak istedik. 35 günü geride bırakarak, ipek böceklerimizin sarı kozasını örmesini sağladık. `Hatay sarısı´ olarak bilinen sarı kozalarımızı üretmekten büyük keyif alıyoruz ve bunun tüm kadınlar için geçim kaynağı olması için çaba gösteriyorum. Ben evimin bir odasını sarı kozalar için ayırdım ve burada beslemeye çalışıyorum. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir ve bu sayede unutulmaya yüz tutmuş mesleği hep beraber canlandırabiliriz" dedi.

"SARI KOZA TARTIŞMASIZ DAHA KALİTELİDİR"

Genç, bir sarı kozadan ortalama 2 bin 100 metre civarında ipek elde ettiklerini ifade ederek, "Bu rakam beyaz kozada daha fazladır fakat ipek kalitesi yönünden bakıldığında sarı kozadan elde edilen ipek, tartışmasız daha kalitelidir. Boya kullanılmadan kendi orijinal rengi ile ortaya çıkan muhteşem sarı ipek ürünler kalitesinin yanında göz alıcılığı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmektedir" diye konuştu.

'AMACIMIZ KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK'

İpeğin dokunarak ürüne dönüşmesi için büyük uğraşlar verdiklerini söyleyen Genç, "Normal şartlarda nisan ayının ikinci haftası ipek böceklerimiz uyanır, sadece dut yaprağı yer ve 35 günün sonunda 10 gün kozasını örer ve daha sonra kozalarımızın hasadını yapmaya başlarız. Kozalarımızı sıcak suyun içinde iplik haline getiriyoruz daha sonra bunları küllü ve sabunlu suda kaynatıyoruz. Ardından ipliklerimizi dokuma tezgahlarımıza geçirerek, ürünlerimizi dokuyoruz. Bu süreç de an az 7-8 sürüyor. Bizim Defne Belediyesi Koza Evi olarak tek amacımız, kadınlara istihdam sağlamaktır, bunun çabasını veriyoruz. Herkes evinde bunu beslesin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

