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Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 32 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Boffin’in uzun pasında Pablo Santos’tan seken top, Amilton’un önünde kaldı. Kaleci Munir’i de çalımlayan Amilton topu filelerle buluşturdu. 11
53. dakikada kullanılan korner atışında top ceza sahası içerisinde Bahadır’ın eline çarptı. VAR’ın uyarısı sonrasında hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledi ve ardından penaltı kararı verdi
55. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Diouf meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21
60. dakikada Katranis’in soldan ortasını Mame Diouf kafa ile indirdi, arka direkte bomboş kalan Boupendza’nın vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda çıkardı.
65. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Mert Yılmaz ceza sahası dışından sert ve düzgün vurdu, kaleci Munir meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
68. dakikada Akintola’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31
73. dakikada sol çaprazdan Fredy’nin direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
84. dakikada kullanılan kornerde top Akintola’nın eline çarpınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada penaltıda topun başına geçen Fredy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 32
90+4. dakikada Mame Diouf’un pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx
Hatayspor: Munir xxx, Strahil Popov xx, Billong xx, Pablo Santos xx, Katranis xx, Aabid Rayane xxx (Isaac Sackey dk. 84 xx), Ruben Riberio xxx, Adama Traore xx (Muhammed Mert dk. 59 xx), David Akintola xx, Mame Diouf xxx, Boupendza xxx (Kamara dk. 90 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Antalyaspor: Boffin x, Mert xxx, Bahadır xx, Naldo xx, Ali Eren xx, Doğukan xxx (Orgill dk. 54 xx), Hakan x (Ufuk Akyol dk. 28 xx), Fredy xx, Serdar xxx, Amilton xxx, Podolski xx
Yedekler: Doğukan, Ferhat, Ersan, JeanArmel Drole, Mevlüt Han, Omar İmeri, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Riberio, Mame Diouf (Hatayspor)
Goller: Boupendza (dk. 19, 68), Mame Diouf (dk. 55 pen.) (Hatayspor), Amilton (dk. 46 ), Fredy (dk. 85 pen.) (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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