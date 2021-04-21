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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ Hatay’da 2020 yatırım çalışmalarını tamamladı

İHA

Toroslar EDAŞ Hatay’da 2020 yatırım çalışmalarını tamamladı

Toroslar EDAŞ, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Telgazi Mahallesi, Beşaslan Mahallesi ve Antakya Demirköprü Mahallesi ile Alaiddinli Mahallesi arasında enerji nakil hattı çalışmalarını tamamladı. Kırıkhan ilçesine ise kök binalar tesis edildi.
Toroslar EDAŞ, Reyhanlı ilçesinde nihai enerji taleplerini karşılayabilmek ve enerji sürekliliğini sağlayabilmek adına 9,5 milyon TL yeni yatırım gerçekleştirdi. Proje kapsamında yüksek kapasiteli çift devre iletkenler ile 33,3 km enerji nakil hattı tesis edildi.
Kırıkhan ilçesindeki yenileme çalışmalarına devam eden Toroslar EDAŞ, 2 adet dağıtım merkezi ve 3 adet kök bina tesisi için 3,8 milyon TL yeni yatırım gerçekleştirdi. Kırıkhan ilçesine aynı zamanda 1 adet dağıtım merkezi ve yaklaşık 27 km yüksek gerilim kablosu için 3,5 milyon TL yeni yatırım daha gerçekleştirdi.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde ise şebeke yenileme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 7 milyon TL yatırım ile birlikte proje kapsamında, 11 km yeraltı ve 8 km havai olmak üzere 19 km şebeke tesis edildi.

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