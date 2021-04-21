Hatay´daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca `kaçtı´ ihbarı yapmışlar (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİSİ İZNE ÇIKMIŞ

Hatay'ın Dörtyol Belediyesi´nden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E.'nin, aynı zamanda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalıştığı; ancak 10 günlüğüne izne ayrıldığı öğrenildi. A.E.'nin, çiftliği beraber işlettiği C.C. ile çektirdiği fotoğrafı pazartesi günü sosyal medya hesabından 'İtler istedi diye atlar ölmez' notuyla paylaştığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-04-21 16:35:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.