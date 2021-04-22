Firari FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen eski komiser M.T.'nin Numuneevler Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.T. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi.

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