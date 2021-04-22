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Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'a ulaştı

DHA

Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'a ulaştı


Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL, (Hatay), (DHA)TÜRK Denizcilik Sicili´ne kayıtlı ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) olan Ertuğrul Gazi, Hatay´ın Dörtyol ilçesindeki limana demirledi.
Türk Denizcilik Sicili´ne kayıtlı ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan, 295 metre boy, 46 metre en ve 63 metre yüksekliğe sahip Ertuğrul Gazi, Hatay´ın Dörtyol ilçesine ulaştı. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen, 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında gelen Ertuğrul Gazi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali´ne yanaştı.
'ÜLKEMİZİN DOĞAL GAZ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK'
Ertuğrul Gazi´nin gelişini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sertifikasyon işlemlerinin ardından geminin Dörtyol´daki limana demirlediğini belirterek, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
MEVSİMSEL DALGALANMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Türkiye'nin, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedeflediği aktarıldı. FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edilebileceği bildirildi. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerinin azalacağı, kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de önüne geçileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Dörtyol HATAY, (DHA)
2021-04-22 17:02:58

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