Hatay’da polisten maske denetimi

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Son zamanlarda Hatay’da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıklaştırıldı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.

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