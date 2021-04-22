Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 Y 1155 plakalı otomobil ile 01 EMH 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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