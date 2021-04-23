Hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, Suriye uyruklu Ali D. (25) çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali D. çalıştığı hurdacı dükkanında demirleri oksijen ile keserken oksijen tüpü patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-23 12:39:13



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