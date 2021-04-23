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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

İHA

Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor maçıyla son veren Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.
Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarından birer puan toplayabilen Hatayspor'u, Antalyaspor galibiyeti rahatlattı. Bordobeyazlı ekibin şimdi tek hedefi, Konyaspor maçını da kazanıp çıkışını sürdürebilmek.
Yoğun fikstürün yaşandığı bu dönemde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak motive etmeye çalışıyor.
Öte yandan Hatayspor’da kart cezalısı Mame Diouf Konya kafilesinde yer almazken, sakatlığı devam eden Selim Ilgaz da forma giyemeyecek.
Bordobeyazlı ekip, bu sezon oynadığı 34 maçta aldığı 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Hatay ekibi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.
Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor rakibini deplasmanda 21 mağlup etmeyi başarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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