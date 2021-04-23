İskenderun’da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 500 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, metruk binaları kontrol altında tutmak ve suç işleyen şahısların yakalanmasının yanı sıra, pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrolü için uygulama yaptı.

14.00 ile 16.00 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş’in de katıldığı 31 sabit noktada Büyük Çarşı İşhanı bloklarında, özel harekat, çevik kuvvet, karma ekiplerden oluşan 500 polisin katılımıyla ‘Drone’ destekli yapılan uygulamada; 3 bin 400 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, 1500 araç ve 200 motosiklet, 35 işyeri, 15 metruk yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde; 12 araca 11 bin 200 lira trafik cezası, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yoklama kaçağı, hırsızlık şüphelisi ve hakkında yakalama kararı bulunanlar ile karantina ihlali yapan çok sayıda kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

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