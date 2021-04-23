Köpeği acımasızca öldürmüşler

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sokak köpeği pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olayı gören vatandaşlar tepki göstererek, saldırganın yakalanmasını istedi.

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