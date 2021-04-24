Yaş sebze meyve sektörü dünya markalarını geride bıraktı

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Konseyi Üyesi Ali Kavak, Türkiye yaş sebzemeyve sektörünün CHANEL, Adidas, CocaCola, Disney Mitsubishi, Sonny, Apple gibi dünya markalarını geride bırakarak birinci olduğunu söyledi.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Konseyi Üyesi Ali Kavak yaptığı açıklamada, Türkiye Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu olarak Türkiye Tanıtım Grubunun desteklediği iletişim kampanyası kapsamında Rusya’da yapılan tanıtım faaliyetleri sayesinde Türk yaş meyve sebze sektörü Rusya’nın en prestijli en büyük marka ödülü olan 50 Legendary Brands yarışmasında en önemli kategori olan dünya efsaneleri dalında aday gösterildiğini bildirdi.

Yarışmanın en değerli bu bölümünde Türkiye Yaş SebzeMeyve sektörünün CHANEL, Adidas, CocaCola, Disney, Mitsubishi, Sonny, Apple gibi dünya markalarını geride bırakarak birinci olduğunu ifade eden Kavak, "Ödül Töreni 29 Nisan 2021 tarihinde Moskova’da SOHO ROMS da gerçekleştirilecektir. Sektörümüze hayırlı olsun. Emeği geçen başta sektör kurulu üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kavak, Rusya'nın pandemiden dolayı Türkiye'ye koymuş olduğu uçuş yasağı nedeniyle 29 Nisan 2021 tarihindeki ödül törenine katılamayacağını belirterek, yerine ödülü Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın alacağını sözlerine ekledi.

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