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Hatay’da freni boşalan vinç dehşet saçtı Hatay’da vincin freni boşaldı: 2 ölü, 6 yaralı

İHA

Hatay’da freni boşalan vinç dehşet saçtı Hatay’da vincin freni boşaldı: 2 ölü, 6 yaralı

Hatay’da freni boşalan vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde rampa aşağıya doğru inen vincin iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. 11 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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