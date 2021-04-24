Hatay Milletvekili Güzelmansur: “Tüm Hatay’a geçmiş olsun”

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Harbiye ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası yayımladığı mesajında “Tüm Hatay’a geçmiş olsun” dedi.



Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ilde meydana gelen feci kazsa sonrasında açıklamalarda bulundu. Güzelmansur, yaptığı açıklamada, “Bu yolda ağır yüklü araçların geçişi yasak olmasına rağmen freni boşaldığını tahmin ettiğimiz vinç 45 arabayı biçerek kaza yaptı. Tüm Hatay’a geçmiş olsun diliyorum. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Ben buradan vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Arama kurtarma ve emniyet ekiplerimiz olayın en başından beri çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bir daha bu denli kazalar yaşanmaz” dedi.

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