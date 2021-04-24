Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da freni boşalan elektrik kablosu yüklü vinç, önüne çıkan 11 aracı hurdaya çevirdi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü vinç, freninin boşalması sonucu devrildikten sonra 11 araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından civardaki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldıran 6 kişiden 2'si de hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savaş alanına dönen kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen bir otomobilin şans eseri kurtulduğu, diğer şeritten ticari taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-24 22:13:36



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