Samandağ Devlet Hastanesi 29 Ekim'de açılacak

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı süren 75 yataklı devlet hastanesinin 29 Ekim 2021 tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve beraberindekiler Samandağ Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Kütük, "Gördüğünüz kadarıyla devlet hastanemiz ilerlemiş durumda. Değerli büyüklerimizin sayesinde kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah bu hastaneye kısa bir süre içersinde taşınacağız" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, "Burası Hatay'ın en güzel hastanelerinden bir tanesi olacak ve sürecin sonuna geldik. Temmuz ayında Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Sağlık Bakanlığımız da hızlı taşınma sürecine başlıyacak. Allah izin verirse 29 Ekim 2021 tarihinde kurdeleyi keseceğiz" diye konuştu.

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