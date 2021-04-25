Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırtüstü devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U., yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırtüstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U., çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.