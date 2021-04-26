Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırtüstü devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet Ulaş, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırtüstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet Ulaş, çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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