Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor Aşçılık Okulu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 15 öğrenci, Hatay mutfağını öğrenme fırsatı buluyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Gastronomi Evi'nde açılan Aşçılık Okulu, yeni ustaları yetiştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan Aşçılık Okulu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 15 öğrenci, Hatay mutfağını öğrenme fırsatı buluyor. Öğrenciler, diğer mutfak sanatları eğitiminden farklı olarak 4 ay boyunca teorik eğitimler alarak gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan 15 öğrenci ile kursa başladıklarını, diğer mutfak sanatları eğitiminden farkının ise interaktif yerinde öğrenmeyi sağlamak olduğunu belirterek, “Unesco Hatay Gastronomi Evi her geçen gün, bir tuğla daha katarak şehrimizin yüz akı olmaya devam ediyor. Aşçılık okulumuz 13 tane aşçılık ve gastronomi mezunu öğrenciler ile birlikte başladığımız bir serüvendir. Yaklaşık 10 hafta önce 15 öğrencimizle bu okulumuza start verdik. Bu okulun diğer mutfak sanatları eğitiminden farkı interaktif yerinde öğrenmeyi sağlamak. Arkadaşlar 2 hafta sonra mutfaklarımıza girerek yerinde öğrenme usulü ile restoran sektörüne hızlı bir giriş yapacaklar. Biz bu süreçte baharat, zeytinyağı sektöründen üreticilerle bir araya getirdik. Kişisel gelişim uzmanları ile kriz anında neler yapabileceklerini, nasıl iletişim kurmalarına dair eğitimler verdik, en sonunda da çiftlik ziyareti yaptık, tohumdan sofraya ürünlerin nasıl geldiğini gösterdik. Diğer bütün kurslara göre yerinde öğrenmenin nasıl bir etki oluşturduğunu gözlemleyebiliyoruz. Başkanımız Lütfü Savaş’ın da bize dediği, ‘hedefinizde 50 yemeğiniz olsun. Gençler 50 Antakya yemeğini öğrenerek son versin.’ Şu anda 22 Antakya yemeğini kendilerine öğrettik. Gelecek nesillere Antakya mutfağını öğretmek adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise amaçlarının Hatay yemeklerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Burada 15 öğrencimiz var, hepsine geçmişten günümüze Hatay yemeklerini güzel bir şekilde anlatarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Hatay mutfağını ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtmak. Yetiştirdiğimiz her öğrenciyi donanımlı ve son derece kapasiteli şekilde Hatay mutfağını diğer mutfaklarda temsil edecek şekilde yetiştirmek. Burada haftanın 3 günü kurslarımızda Hatay yemeklerini göstermekteyiz. Geleneğe uygun şekilde, bilgilerin aktarımını sağlıyoruz, onlarda çalışacakları yerlerde Hatay mutfağını en iyi şekilde tanıtıp, Hatay’a katkı sağlayacaklardır.”

Kursiyerlerden Sultan Dikili ise öğrendiği bilgileri, gelecek nesillere aktarabilmek için kursa katıldığını belirterek, “Ben gastronomi öğrencisiyim ve Hatay yöresinin geçmişten günümüze kadar olan bütün yemeklerini ve tarihlerini öğrenmek için katıldım. Bundan sonraki hedefim diğer şehirlerde burada öğrendiğim bilgileri diğer insanlara aktarıp Hatay’ı tanıtabilmek" dedi.

Kursiyer Tanya Kart ise yöresel yemekleri öğrendiklerini ve bu bilgileri her yerde kullanabileceklerini belirterek, “Pandemi yüzünden okullarımız kapandı, okulda öğrenemediklerimi burada öğrenmek için geldim. Kurs şimdilik güzel gidiyor, yöresel yemekleri öğreniyoruz. Bu bilgileri her yerde kullanabilirim, yöresel yemekleri öğrendikten sonra diğer yemekleri de öğrenmek kolay oluyor” diye konuştu.

