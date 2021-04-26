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Hatay´daki kayıp atların çiplerini çıkardığı iddia edildi, evinde inceleme yapıldı

DHA

Hatay´daki kayıp atların çiplerini çıkardığı iddia edildi, evinde inceleme yapıldı


Akif ÖZDEMİRAnıl ATARYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi´ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Atların, Adana'ya getirilip, ahırı olan bir evde çiplerinin çıkartıldıktan sonra Y.K. tarafından Irak'a gönderildiği öne sürüldü. İddialar üzerine daha önce tek tırnaklı hayvanların kesilip, satılmasından suç kaydı bulunan Y.K.'nın evi ve ahırında, zabıta ekipleri incelemelerde bulundu. Evde ve ahırda suç unsuruna rastlanılmadığına dair rapor düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, iki parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. 
BAŞKAN 50'SİNİ İMZALAMIŞ; MHP'DEN İSTİFA ETTİ
Konunun gündeme gelmesinin ardından kayıp atlardan 50'sinin alındığına dair bilgisinin olduğunu söyleyen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, İBB'den gönderilen sadece 50 atın sahiplendirilme taahhütnamesine imza attığı belirlendi. İBB'den gönderilen 100 attan geriye kalan 50 atın ise belediyede memur olarak görev yapan F.E. tarafından taşeron firmada çalışan U.A.'ya imzalatılıp, sahiplendirildiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kamuoyunda tartışmalar sürerken, partisi MHP´den istifa etti. Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi için Dörtyol Başsavcılığı, dosyayı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. 
'KAYBOLDU' İHBARI
İncelemeler sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C., iddiaya göre belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre iş yapamayan A.E. ve ortağı C.C.'nin atların masraflarını karşılamada güçlük çektikleri, kurumlara yem desteğinde bulunmaları için başvuruda bulundukları kaydedildi. Taleplerine karşılık bulamayan A.E. ve C.C., kredi çekip, atları bir süre besledikten sonra İlçe Tarım Müdürlüğü'ne arayıp, kaçtıkları ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra kayıp atlarla ilgili tutanak tuttu. 
IRAK'A GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI
Kaybolan 99 atın 80´inin yaşına ve cinsine göre tanesi ortalama 2 bin dolara Irak´a satıldığı, kalan atların bir kısmının farklı kentlere gittiği, hasta ve yaşlı olanların ise kesilip kıyma-kuşbaşı olduğu iddia edildi. Atların çiplerinin de Y.K. isimli bir kişi tarafından Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir ahırda çıkartıldığının da öne sürülmesi üzerine Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. 
SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
İncelemeler sonucunda zabıta ekipleri tarafından rapor düzenlendi. Raporda, Y.K.'ya ait evde yapılan incelemede evin altında garaj, bu garajda çeşitli tarım alet ve edevatlarının olduğu tespit edildi. Y.K.'ya ait evin bahçesinde yer alan ahırda ise büyükbaş besi hayvanlarının bulunduğu, besicilikle uğraştığı kaydedilen raporda, "Evinin altındaki garaj ve bahçesindeki ahırda bu hayvanları ameliyat edecek veya kesilmesi ile ilgili bir alet, edevat veya düzeneğe ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.
TEK TIRNAKLI HAYVAN KESMEKTEN SABIKALI
Zabıta ekiplerinin evinde incelemelerde bulunduğu Y.K.'nın daha önce tek tırnaklı hayvan kesip, satmaktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamayınca Y.K. hakkında işlem yapmadı. Atların, hala nerede oldukları bilinmiyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR
2021-04-26 16:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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