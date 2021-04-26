Hatay itfaiyesinden Adana’da fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarına destek

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Adana’nın Mustafabeyli Mahallesi’nde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına Hatay İtfaiye Daire Başkanlığı araç ve personel desteğinde bulundu.

Hatay 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen Hatay İtfaiye Daire Başkanlığı, Adana’nın Mustafabeyli Mahallesi’nde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına toplamda 5 araç ve 19 personel ile müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Hatay İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangında can kaybının olmadığını, maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.

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