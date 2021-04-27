Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor

DHA

Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da yetişen şifa deposu olan enginar, pandemi döneminde yoğun talep görüyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi ve aynı zamanda çiftçi olan Elif Ovalı, "Bu bölgedeki enginar, en erkenci enginardır" dedi.
Türkiye´de en erkenci enginarı olarak bilinen kentte yetişen enginar, pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor. Bölgede 5 yıl önce 5 dekar alanda yerli tohumla üretime başlayan Adnan Murat Teoman (42) ve Elif Ovalı (50), şu an 40 dönümlük arazide enginar yetiştiriyor. Enginarın Hatay bölgesi için çok değerli bir ürün olduğu söyleyen Adnan Murat Teoman, "Yaklaşık 5 seneden beri enginar ile ilgili çalışmalarımız var. Yerli tohumları bulduktan sonra bu tohumları her sene artırımına gittik. Enginar zaten tek senelik bir bitki değil, kıska şekilde toprakta kalıyor. Yaz aylarında yaprak ölümü gerçekleşiyor ve kışın tekrar gerekli bakımı yaptıktan sonra onlardan filizlenme oluyor. Enginar, yurt içinde büyük ilgi gördü. İç pazarda hem soyulmuş taze enginar hem de konserve satışımız var" dedi.
`ENGİNARIN GEÇMİŞİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR´
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olan ve aynı zamanda çiftçilik yapan Elif Ovalı, enginarın 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Ovalı, enginarın Hititler döneminde bile sıkça tüketilen bir bitki olduğunu ve tarihi mozaiklere bile resmedildiğini ifade etti. Ulu Önder Atatürk´ün de vefatından önce Hatay´dan enginar istediğini hatırlatan Ovalı, şunları söyledi:
"Bu bölgedeki enginar, en erkenci enginardır. Önce Kıbrıs´ta çıkar, sonra Hatay´da, sıcaklıkla beraber daha sonra Ege bölgesi tarafında yetişmeye başlar. Biz enginarı ilk önce beş dekar arazide denedik çünkü bitkinin yabancısıydık. Biraz daha butik tarımcılık yapmaya amacıyla enginarı arttırdık ve bugün hem organik enginar hem de iyi tarım uygulamalarında geçiş döneminde olan enginarı yetiştiriyoruz."
`FARKLI TÜR ENGİNARLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLIYORUZ´
Enginar üretimi konusunda uzun bir çalışmanın ardından, verim almaya başladıklarını ve büyük emekler verdiklerini söyleyen Ovalı, "Buradaki cinsler hem pembe ve mora çalan Roma enginarı dediğimiz bir enginar cinsi var ve aynı zamanda da Bayrampaşa enginarı, sakız enginarı var, bu türlerin de devamlılığını sağlıyoruz. Enginar çok faydalı bir bitkidir. Artık herkesin tanıdığı, özellikle bu pandemi döneminde, sağlığımızı her şeyin önüne koyduğumuz bu dönemde, her zaman öyle olması gerekiyor. Yiyecek çok ucuz olan bir şey olmaması lazım. Üzerinde düşünülen, emek verilen hatta atasözleri der, `Emeksiz yemek olmaz´. Gerçekten emeğin verildiği ve o emeğin sofralarda insan sağlığına döndüğü bir döngü olması gerekiyor, burada da o döngüyü görebiliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-27 11:15:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu aranan araçtan tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu aranan araçtan tarihi eser çıktı
Hatay’da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele ...
Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı
Hatay'da sadece Ramazan'da üretiliyor: "Küncülü Helva” Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan küncülü helva, vücudu dengelemek için tüketiliyor
YEREL HABERLER Hatay'da sadece Ramazan'da üretiliyor: "Küncülü ...
Hatay itfaiyesinden Adana’da fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Hatay itfaiyesinden Adana’da fabrikadaki yangını ...
Hatay´daki kayıp atların çiplerini çıkardığı iddia edildi, evinde inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Hatay´daki kayıp atların çiplerini çıkardığı iddia ...
TOKİ´den Hatay´a 7 bin 842 konut
YEREL HABERLER TOKİ´den Hatay´a 7 bin 842 konut
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor Aşçılık Okulu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 15 öğrenci, Hatay mutfağını öğrenme fırsatı buluyor
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları ...
Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Gönüllü gençlerden sahilde çevre temizliği
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden sahilde çevre temizliği
Hatay’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Hatay’da traktör kazası: 1 ölü
Hatay'da okul yol güzergahının kapatılmasına tepki
YEREL HABERLER Hatay'da okul yol güzergahının kapatılmasına tepki
Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hatay'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Hatay'daki kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Hatay'daki kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 3'ünün ...
Hatay'daki feci kazada hayatını kaybeden Eda, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hatay'daki feci kazada hayatını kaybeden Eda, son ...
Samandağ'da yaralı leylek bulundu
YEREL HABERLER Samandağ'da yaralı leylek bulundu
Samandağ Devlet Hastanesi 29 Ekim'de açılacak
YEREL HABERLER Samandağ Devlet Hastanesi 29 Ekim'de açılacak
Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Jandarma silahla yaralanmış kartal buldu
YEREL HABERLER Jandarma silahla yaralanmış kartal buldu
Ahmet’in hedefi bilgisayar mühendisi olmak
YEREL HABERLER Ahmet’in hedefi bilgisayar mühendisi olmak
Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
YEREL HABERLER Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği ...