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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da Boupendza pasını Aabid’e aktardı. Aabid sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, kimsenin dokunamadığı top doğrudan kaleye gitti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
12. dakikada Candeis’ın sağdan ortasına Lima kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.
32. dakikada Billong hatalı pasında topla buluşan Candeias’ın sert şutunu kaleci Munir sektirdi, Stancu’nun kısa mesafeden şutunu da kaleci Munir kurtarmayı başardı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kamil Çetin xx
Hatayspor: Munir xxx, Katranis xx, Pablo Santos xx, Billong xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx Sackey xx, David Akintola xx, Mame Diouf xx, Boupendza xxx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara, Akomadi, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil xx, Angelo xxx, Arda x, Johansson xx, Soner xx, Piris xx, Lima xxx, Sio xx, Candeias xxx, Stancu xxx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Gol: Aabid (dk. 8) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Boupendza, Sackey (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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