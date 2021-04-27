Erdoğan: “Oyuncularım iyi bir oyun ve karakterle, duruş gösterdiler”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarı özellikle muazzam bir futbol oynadıklarını, skorun 31 olduktan sonra oyunun gidişatının da belli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 38. hafta maçında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 31 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, topun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu ve rakibe pozisyon vermediklerini belirterek, “Önemli bir galibiyet, özellikle son haftalarda Gençlerbirliği’ni analiz ederken, gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar yeni hocaları ile. Takım savunmasını iyi yapan hem de kazandıkları toplarla sağ taraftan çok etkili hücum yaptıklarını tespit ettik. Hücum hattında baskı yaparken, daha fazla kendi sol taraflarına yönlendirmek istedik, bu konuda oyuncularım başarılı oldu. Baskı yaparken de savunma arkasına atılacak topları savunma oyuncularımız iyi pozisyon alarak fazla pozisyon vermedi. İlk yarı özellikle muazzam bir futbol vardı, topun kontrolü tamamen bizde, çok iyi pas yaptık, boş alanlarda topla buluştuk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Daha önce maç koparabilirdik 20 olduktan sonra biraz skora amaçlı oynamaya devam ettik. Girdiğimiz pozisyonlar var, farklı galibiyet elde edebilirdik ama bir tane yediğimiz penaltı golü, o da tartışılır, bizim izlediğimiz kadarıyla Kamara topa dokunuyor hakemin böyle bir kararı vardı. 5 dakika kadarı sıkıntı yaşadık ama 31’den sonra oyunun gidişatı da belli oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, iyi bir oyunla, saha da iyi bir karakterle duruş gösterdiler. Çok iyi mücadele ettiler ve koştular. 3 günde 2 maç oynadığımız dönemde oyuncularımızın yorgun olduğu dönemde saha da karakterlerini ve galip gelmek istediklerini gösterdiler, bu da bizi mutlu etti” dedi.



"Beşiktaş deplasmanına hücum yapmaya gideceğiz"

Erdoğan cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise rakibe saygı duyarak korkmadan cesur şekilde galibiyet için oynayacaklarını söyledi.

Erdoğan Beşiktaş’a karşı keyifli bir futbol sergilemek istediklerini belirterek, “Şimdi yine fazla zamanımız olmadan Beşiktaş maçı var deplasmanda. Beşiktaş’ı analiz ederken hem de biz nasıl oynamamız gerektiğini çalışıp, oyuncularımızı dinlendirip, Beşiktaş’a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye’de bu sezon genel olarak en iyi oynayan takımlardan birisi. Ama biz de çıkacağız kesinlikle bugüne kadar rakibe saygı duyup nasıl korkmadıysak orda cesur şekilde galibiyet için oynayacağız. Savunmayı yapmayı değil hücum yapmaya gideceğiz. Benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanında da izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli bir futbol sergiletir ve iyi bir sonuçla Hatayımıza döneriz” dedi.

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