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Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig'in 38´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği´ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
ERDOĞAN: OYUNCULARIM SAHADA KARAKTERLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİLER
Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve maça hakim tarafın kendileri olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Önemli bir galibiyet aldık. Özellikle Gençlerbirliği´nin son haftalarda analiz ederken iyi bir çıkış yakaladılar yeni hocası Özcan hocayla beraber. Hem takım savunmasını iyi yapan hem de kazandıkları toplarla da özellikle sağ taraftan Johansson ve Candeias tarafından çok etkili hücum yaptıklarını tespit ettik. Özellikle hücum hattında baskı yaparken oyunu kendi taraflarına yönlendirmek istedik. Bu konuda da hücum oyuncuları olsun, orta saha oyuncuları olsun çok başarılı oldu ve önde baskı yaparken de savunma arkası atılacak topları da savunma oyuncularımız fazla pozisyon vermedi. İlk yarı özellikle muazzam bir futbol vardı, topun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok iyi pas yaptık çok iyi boş alanlarda topla buluştuk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Daha önce maçı koparabilirdik. 2-0 olduktan sonra ister istemez biraz skora amaçlı oynamaya devam ettik. Yine girdiğimiz pozisyonlar var, farklı bir galibiyet elde edebilirdik ama bir tane yediğimiz penaltı golüyle, o da tartışılır. Bizim izlediğimiz kadarıyla topa dokunuyor Kamara ama hakemin öyle bir kararı vardı. Tabi ister istemez biraz sıkıntılı birkaç dakika yaşadık ama 3-1´den sonra zaten oyunun gidişatı da belli oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir oyunla birlikle çok iyi bir karakterle sahada bir duruş gösterdiler. Saha çok mücadele ettiler, çok koştular. Özellikle bu son dönemde iki haftada neredeyse üç güne bir maç oynadığımız dönemde, oyuncularımızın yorgun olduğu bir dönemde sahada gerçekten karakterlerini ve ne kadar galip gelmek istediklerini gösterdiler, bu da bizi çok mutlu etti" dedi.
"SAVUNMA YAPMAYA DEĞİL, HÜCUM YAPMAYA GİDECEĞİZ"
Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını söylen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Beşiktaş´ı hem analiz ederken, hem biz nasıl oynamamız gerektiğini önümüzdeki 3-4 günde çalışıp, hem oyuncularımızı dinlendirip hem onun çalışmalarını yapıp inşallah Beşiktaş´a karşı da orada keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye´de bana göre bu sezon tümün genelinde en iyi oynayanlardan birisi ama bizde çıkacağız orada kesinlikle bu güne kadar nasıl her rakibe saygı  duyup ama hiçbir rakipten korkmadığımız gibi orada da cesur bir şekilde galibiyet için oynayacağız. Orada kesinlikle savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. Çünkü benim oyun anlayışım, en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu sürekli iletmeye çalışıyorum. İnşallah orada da yine izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli güzel bir futbol izletiriz, yine iyi bir sonuçla Hatay´ımıza döneriz."
BİZATİ: HATALAR YAPTIK, O HATALARDAN HIZLI DÖNÜŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR
Maça iyi başlamadıklarını hatalar yaptıklarını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Maça iyi başlamadık, daha iyi başlamamız gerekiyordu. Bu gün çok geniş alanda oynadık. Geniş alanda oynanmaması gereken maçlardan bir tanesiydi bu. Onun sonucunda da zaten ilk golü yedikten sonra takım oyununu daraltamadık. Daraltmayınca da istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan puan almamız gerekiyordu, puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan çok hızlı bir şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde dört maç var, dört maçta da gerekli puanları toplamak istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Ömer Erdoğan'ın açıklamaları 
- Özcan Bizati'nin açıklamaları  DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-27 23:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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