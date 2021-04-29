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Kibar Feyzo´nun çekildiği tarihi konak 'Sinema Müzesi' olacak

DHA

Kibar Feyzo´nun çekildiği tarihi konak 'Sinema Müzesi' olacak


İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´da Türk sineması yapıtlarından 'Kibar Feyzo', 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi birçok film ile dizinin çekimlerinin yapıldığı, yıllar boyunca adeta film platosu olarak kullanılan tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak. Hatay Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmalarının ardından konağın `Sinema Müzesi´ olarak ziyaretçileri ağırlayacağını kaydetti. 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'nde bulunan ve yıllar boyunca Türk sinemasına ait 'Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin' gibi birçok film ve dizinin çekimlerinin yapıldığı tarihi  Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek `Sinema Müzesi´ne dönüştürülecek. Hatay Valiliği tarafından restore edilecek konağın restorasyon proje çalışmaları başladı.
'KADERİNE TERK EDEMEZDİK'
Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın restorasyon çalışmalarının titizlikle yapılacağını kaydederken, "Geçtiğimiz günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Konağı şehrimize, ilçemize, sinema sektörüne ve turizme kazandırarak konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladık" dedi.
'ÖNEMLİ BİR YAPI'
Konağın restore edilecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ise, şunları kaydetti: "Bu konak yıllar boyunca birçok Türk sinemasına ait film ve diziye ev sahipliği yaptı. Uzun süredir bakımsız ve bazı yerleri zarar görmüş durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçemize gelerek bu konağa yaptığı ziyaretin ardından restore edileceğini söyledi. İlçe halkı ve mahalle halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Burası hem Hatay için hem Reyhanlı için çok önemli bir yer. Burası, başta Kemal Sunal olmak üzere birçok oyuncuya ev sahipliği yapmış bir yapı. İnşallah, yapılacak restorasyonlar neticesinde burası bir turizm noktası olacak"
'ÇOK MUTLU OLDUK'
Babası Nuri Demir´in tarihi konakta kahyalık yaptığını ve kendisinin de burada doğup büyüdüğünü söyleyen Mahmut Demir (49), "Rahmetli babam burada çiftçi Fatih Müderris´in yanında kahyalık yaptı. Bende burada doğup büyüdüm. Burada birçok film çekildi, biz hep buradaydık. Hatay Valisi Rahmi Doğan´dan buranın restore edileceği müjdesini aldık, çok sevindik. İnşallah bu konak eski güzel günlerine döner" ifadelerine yer verdi.  
'BEN DE HARRANLIYAM'
Filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, kendisinin de "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor. Mahallede bulunan tarihi konaktaki meşhur havuz da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet Nazlı, Ferhat Dervişoğlu
2021-04-29 11:04:31

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