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Hatay´da 'tam kapanma'ya saatler kala tarihi Uzun Çarşı doldu

DHA

Hatay´da 'tam kapanma'ya saatler kala tarihi Uzun Çarşı doldu


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY´da koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında yoğunluk oluştu. Özellikle Antakya´da Tarihi Uzun Çarşı´ya akın edenler, alışveriş yapmak için birbirleriyle yarıştı. Bazı kişilerin ise, maskesiz gezdiği gözlendi.
Kentte yaşayanlar tam kapanma öncesi Antakya´da Tarihi Uzun Çarşı´da alışverişe çıktı. Çarşıda çok gereksiz bir kalabalık olduğunu söyleyen Mesut Kurt, "Bu işin şakası yok. Çarşıda dolaşırken, bazı arkadaşları maskesiz gördüm. Bir şey dediğin zaman da yanlış anlıyorlar ama gerçekten bu işin şakası yok. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İnşallah bu uzun kısıtlama döneminden sonra normale döneriz" ifadelerine yer verdi.
'EVDE KALMAMIZ LAZIM'
Kentin birçok noktasında insan topluluklarının olduğunu ve insanların panik yaptığını belirten Gazel Cur da  "Bu yoğunluğa ve uyarılara rağmen bazı insanlar maske takmıyor, mesafeye dikkat etmiyorlar. İnsanlar panik halinde alışveriş yapıyor ve dikkat etmiyor. Devletimiz zaten açıklama yapmış, marketler de belli saatlerde açık olacak. Devletimiz bize evde kalın, diyor, evde kalmamız lazım"
'STOK TELAŞI'
İlk defa bu kadar uzun bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için haliyle insanlarda panik havası oluştuğunu belirten Talip Köleoğlu, "Vatandaşlar stok yapma telaşındalar ama zaten yakınlarındaki bakkallar, marketler, manavlar açık olacak. İnsanlar oralardan alışveriş yapabilecekler, endişeye mahal verecek bir durum yok diye düşünüyorum" dedi.
Köleoğlu, maske takmayan çok insan olduğunun belirterek,  "Bu konuda çok duyarlı olsunlar. Sonuçta biz bu hastalıktan çok yakınlarımızı kaybettik. Eminin yakınını, tanıdığını kaybetmeyen kalmamıştır. Biraz sosyal mesafeye dikkat edelim, maske ve hijyenimize dikkat edelim. Umut ediyorum ki, inşallah bu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bu illetten tamamen kurtuluruz" dedi.
Uzun Çarşı'da kasaplık yapan Sedat Kutnu da, kısıtlama boyunca evlere paket servislerinin devam edeceğini, panik ve stok yapmanın gereksiz olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-29 17:10:02

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