Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 5 kilo 750 gram esrar ve 149 bin adet captagon hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü otomobilin sürücüsü H.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.