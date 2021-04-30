Hatay'da, araçta 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo esrar ele geçirildi

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen, yabancı uyruklu F.H.'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği ile gerçekleştirilen aramada, 149 bin captagon hap ile 5 kilo 750 gram takoz esrar ele geçirildi. F.H., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-04-30 14:50:30



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