Haber alınamayan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Hatay’ın Hassa ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayın bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa Çınar’dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler GSM operatörü üzerinden yaptığı araştırmada Çınar’ın telefon sinyalinin ormanlık alandan geldiğini fark etti.

Olay yerine giden ekipler Çınar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Çınar’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Çınar’ın aldığı soğuk içeceği ve tatlıyı yerken zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.