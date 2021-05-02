Hatay´da Paskalya Bayramı ayini düzenlendi

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Kiliseye gelenler ayine eşlik edip, dua etti.

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafından yönetildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ayinde vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına mümkün büyük ölçüde uydu. Düzenlenen ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edilerek mumlar yakıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-05-02 13:32:57



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