Hatay'da hayırsever iş adamı 352 çocuğu bayram öncesi sevindirdi

Hatay’ın Hassa ve Payas ilçelerinde hayırsever bir iş adamı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ‘nın belirlediği öksüz, yetim ve muhtaç ailelerinin çocuklarına bayram hediyesi giysi dağıttı.

İhtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmek amacıylae bayram öncesi giysi yardımı için harekete geçen Mehmet Sabit Eren isimli Hataylı hayırsever iş adamı Hassa ve Payas ilçe kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın belirleyeceği öksüz, yetim ve muhtaç ailelerinin çocuklarına ayakkabı ve giysiden oluşan yardımında bulunmak için destek istedi.

Hassa ilçesinde 252, Payas ilçesinde belirlenen 100 öğrenciye hayırsever iş adamı Mehmet Sabit Eren, çocukları Ahmet ve Ertan ile birlikte Sosyal Yardımlaşma Vakfı personelleriyle çocukları ziyaret ederek bayram öncesi hediyelerini dağıttı. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını teşekkür ederek dile getirdiler.

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