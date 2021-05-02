Trafoyu söküp bakır kablo çaldı

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Hatay’ın Hassa ilçesinde elektrik trafosunu söküp 46 metre bakır kablo çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sugediği Mahallesinde bulunan elektrik panosuna zarar verilmesi ve 46 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mobese kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, belediyede taşeron işçi olarak çalışan M.K.'nin çalıştığı kuruma ait kepçe ile trafoyu yerinden sökerek elektrik kablosunu aldığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda 46 metre uzunluğundaki soyulmuş bakır elektrik kablosu ele geçirilirken, hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

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