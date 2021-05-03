Suriye’de yaralanan çocuklar Türkiye’de tedavi ediliyor Geçen yılın başından bu yana Suriye’de yaralanan 0-4 yaş arası 2 bin 282 çocuk tedavi için Hatay’a getirildi

Suriye’de yaralanan 04 yaş arası 2 bin 282 çocuk tedavi için Hatay’a getirildi.

Suriye'de yaralanan çocuklara Türkiye sahip çıkıyor. Suriye'de rejimin saldırısı sonrası yaralanan hatta yanan çocukların tedavi süreçleri Türkiye’de yapılıyor.

Suriye'nin farklı köy ve kasabalarında yaşanan bombardıman ve çatışmalar nedeniyle yıkılan ve zarar gören sağlık kuruluşları hizmet veremez hale geldi. Esed güçlerince ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda yaralanan çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Türkiye'ye getirildi.

Çoğunlukla yanık vakası bulunan çocukların büyük bir bölümü Hatay’daki hastanelerde tedavi ediliyor.

Suriye’de saldırılarda yaralanan çocuklar Cilvegözü Sınır Kapısından geçirilerek önce Hatay’da bulunan hastanelere getiriliyor.

Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından protez takılması gereken çocuk hastalar farklı şehirlerde bulunan hastanelere gönderiliyor.

2020 Ocak ayından bugüne kadar Hatay’a getirilen çocuk hasta sayısı 2 bin 282 bulurken, son 1 yılda rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli yerlerinden yaralanan 167 çocuk ise yanık tedavisi gördü.

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