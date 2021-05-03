Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa Gaziantep karayolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık'ın (28) kullandığı 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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