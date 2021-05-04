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Hatay'da tarihi meclis binası ve Adalı Konağı restorasyonunda sona gelindi

DHA

Hatay'da tarihi meclis binası ve Adalı Konağı restorasyonunda sona gelindi


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) HATAY'da bir dönem meclis binası olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki Adalı Konağı'nın restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kültür sanat merkezi, kütüphane ve mutfak sanatları merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi yapıların mülkiyetinin valiliğe ait olduğunu, restorasyonun haziranın ilk haftalarında tamamlanacağını söyledi.
1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Antakya Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938 yılından Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939 yılına kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi bina ve yanındaki tarihi Adalı Konağı´nın restorasyonu devam ediyor. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binalarda inceleme yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, mimarlardan gelinen son aşamalarla ilgili bilgi aldı.
TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU HAZİRANDA BİTECEK
Tarihi meclis binası, Adalı Konağı ve yanında otel yerinin turizme kazandırılması için projelendirildiğini ve çalışmaların devam ettiğin söyleyen Vali Doğan, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların Haziran ayında biteceğini kaydetti. Vali Doğan, tarihi yapılar ve proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tarihi meclis binası ve Adalı Konağı özel mülkiyette olan iki binaydı ve Hatay kamuoyu yıllarca bunu tartıştı. Biz göreve başladığımızda, bu iki binayı kamulaştırdık ve kamulaştırdıktan sonra fonksiyon vermek amacıyla arkadaşlarla oturduk çalıştık ve meclis binasını kültür sanat merkezi olarak, Adalı Konağı'nı ise mutfak sanatları merkezi olarak planladık. O sırada, tarihi binaların yanında bulunan ve yıkılan otelin yeri de Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'yeşil alan' olarak ilan edilmişti. Biz, büyükşehir belediyesi ile yaptığımız görüşme neticesinde burayı yeşil alan olmaktan çıkarttık, dolayısıyla da önümüze otelin yeri de geldi. Bunların tamamını birlikte projelendirip, birlikte planlayalım düşüncesiyle otelin arsasını, Adalı Konağı ile birleştirerek mutfak sanatları merkezine destek olmasını istedik. Haziran ayının ilk haftası içerisinde bu alanların tamamını Hatay Valiliği olarak teslim almış olacağız, bu binaların tamamının mülkiyeti valiliğimize aittir."
'OTEL YERİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİNİN BİR KISMI İHALE AŞAMASINDA'
Kentin göbeğinde yer alan tarihi yapıların turizme ciddi manada katkı sağlayacağını ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Vali Doğan, "Bahçe olarak tasarlanan otel yeri, Mutfak Sanatları Merkezinin bir kısmı ihale karşılığında yine Hatay´a hizmet edecek, Hatay gastronomisine öne çıkaracak, dışarıdan gelen misafirlerimizi memnun edecek, onlara kentin lezzetlerini tattıracak firmalar için ihaleye çıktı. İhale henüz neticelenmedi, arkadaşlarımız şu an üzerine çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-04 12:31:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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