Tarla sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

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Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde, tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Abdulkadir Akın (57), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Abdulkadir Akın yönetimindeki traktör, kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Akın'ı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdulkadir Akın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2021-05-04 17:26:12



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