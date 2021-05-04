Tarla sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde, tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Abdulkadir Akın (57), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Abdulkadir Akın yönetimindeki traktör, kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Akın'ı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdulkadir Akın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK
2021-05-04 17:26:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.