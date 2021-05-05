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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 79 TIR´lık konvoyla insani yardım gönderdi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan BM´ye ait lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu TIR´lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib kent merkezi ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-05-05 17:33:57



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