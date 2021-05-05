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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında kendi evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas drili, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.
Cumartesi günü Hatayspor, Antakya Atatürt Stadyumu’nda Denizlispor’u ağırlayacak. Karşılaşma 20.30’da başlayacak

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