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Çiftçilerin 'firik' mesaisi; iftardan sonra başlayıp, sahura kadar çalışıyorlar

DHA

Çiftçilerin 'firik' mesaisi; iftardan sonra başlayıp, sahura kadar çalışıyorlar


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da yeşil buğday başaklarının yakılmasıyla elde edilen ve zahmetli bir sürecin ardından hazır hale gelen sofraların vazgeçilemez lezzeti olan firik sezonu başladı. Firik, gastronomi kenti Hatay´da sıkça tüketilirken, iftar sofralarına da renk katıyor. Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra işe koyulan çiftçiler, sahur vaktine kadar metrelerce yükseklikteki ateşin karşısında firik üretiyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından alanında `Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen ve zengin mutfağı ile gastronomi şehri ilan edilen Hatay´da firik sezonu açıldı. Yapımı sadece 1 ile 10 Mayıs arasında gerçekleşen ve oldukça meşakkatli olan iş olan firik,  buğday başaklarının tarlalardan makine yardımıyla yaşken toplanarak odun ateşinde ütülüyor. Ütülen başaklar tarlalara serilen muşambalarda iki gün boyunca kurutuluyor. Aradan geçen 2-3 günün ardından patoz veya biçerdöver makinelerine giren başaklar, firik tanelerine ayrılarak hazır hale getiriliyor. Aldıkları çiftçilik belgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, iftarın ardından tarlaya giderek sahur vaktine kadar firik üretimi yapıyor.
'İFTARDAN SONRA GELİYORUZ, SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ'
Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'nde çiftçilik yapan Necmettin Arslan, her yıl bu tarihlerde firik yaptıklarını söyledi. Firik yapımının zor ve zahmetli olduğunu söyleyen Arslan, "Ramazan dolayısıyla bir de havaların sıcak olması nedeniyle bu işi genellikle gece yapıyoruz. İftardan sonra geliyoruz, sahura kadar ateşin karşısında firik yapıyoruz. Bizim işimiz 10 gün sürer, gündüzleri başakları makine yardımıyla tarladan topluyoruz. Akşamda belirlediğimiz bir noktaya başakları ve odunları getiriyoruz öyle hazırlık yapıyoruz" dedi.
Geçen yıl 6,5 ton firik elde ettiklerini fakat bu sene sadece 15 dönüm ektiklerini söyleyen Arslan, kendi tarlalarından 4 ton firik beklediklerini söyledi. Firiğin Tanışma Mahallesi'nde herkes tarafından yapıldığını söyleyen ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Nurullah Arslan da, kışın yeterli yağış olmadığı için bu yıl verimin az olduğunu dile getirdi.
'FİRİĞİN ÜRETİM VE TÜKETİMİ ARTMAKTADIR'
Hatay ilinde firik yapımının talep doğrultusunda yoğun olduğunu söyleyen Mehmet Muzaffer Okay, firiğin bulgur çeşitlerinden biri olduğunu söyledi. Okay, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi; "Firik, işlenme şekli farklı olan, buğday başaklarının ısıya tutularak, yakılarak elde edilen bir gıdadır. Aroması ve tadı diğer bulgur çeşitlerine göre daha farklıdır, özellikle tercih edilen gıdalar arasındadır. Bunun üretimi ve tüketimi her geçen gün artmaktadır. İnsan sağlığına faydalı olan, besin değeri yüksek olan bir gıdadır firik, pirincin ve bulgurun ciddi bir alternatifidir"
'AFRİN´DEN GELEN FİRİK, YERLİ ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR'
Son zamanlarda firiğin Suriye´nin Afrin bölgesinden, Türkiye´ye geçirildiğini bunun da piyasayı ciddi anlamda olumsuz etkilediğine vurgu yapan Okay, "Bu durum, firik gelirine bel bağlamış, firik üretiminden geçimini sağlayan çiftçimizi zor durumda bırakmaktadır. Şu an iç piyasada toptan firik fiyatlarımız 11 TL iken, Afrin üzerinden yasadışı yollarla veya gümrüksüz, hiçbir denetime tabi tutulmadan Türkiye´ye paketlenmiş, işlenmiş olarak el altında 7 TL´ye getirilmektedir. Bu da çiftçimizi firik üretiminden kaçmasına yol açmaktadır" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-06 11:04:03

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