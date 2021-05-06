Uzun yola çıkacak sürücülere "Yaşam Tüneli"nde trafik eğitimi

Hatay’da kazaların önlenmesi ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla sürücülere, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada çadıra davet edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Hatay Belen yönündeki uygulama kapsamında Hatay’da sadece bir bölgede bulunan çadırda sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor. Sürücülere videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.

Bilgilendirici videoyu izleyen sürücüler, bu uygulamanın çok faydalı olduğunu ve herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Trafik kurallarına uyduklarını anlatan şoför Seyfettin Can, “Bu proje çok güzel ve bilgilendirici. Ben elimden geldiğince kurallara uyuyorum. Bütün sürücülerin de trafik kurallarına uyması lazım” dedi.

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