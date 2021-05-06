Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı

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Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)HATAY´ın Hassa ilçesinde, askerlerin taşındığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Askerlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2021-05-06 15:29:54



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