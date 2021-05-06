İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor: 1-0

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) -

STAT: 5 Temmuz

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)

İSKENDERUN FK: Ramazan (xx)- Kadir (xx), Dede (xx), Mutlu (xx), Oğuzhan(xx)(Dk.73 Emre Hasan xx), Nureddin(xx) (Dk.90+1 Adem ?), Abdurrahman(xx) (Dk.90+1 Ömer ?), Fadıl(xx), Burak(xx)(Dk.65 Feyzullah xx), Recep(xx), Mustafa (xx)

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan(xx)- Murat(xx), Emrah(xx), Enes(xx), Tuncay(xx)(Dk.90+1 Bora ?), Güven(xx)(Dk.69 Ali Aydın x), Ahmet(xx), Erdem (xx)(Dk.79 Muhammet x), Emir(xx), Alican(xx), İsmail (xx)

GOL: Dk 54 Recep (İskenderun FK)

SARI KART: Oğuzhan, Fadıl, Ramazan (İskenderun FK), Emir, Murat, Güven (Belediye Kütahya)

KIRMIZI KART: 90+8 Ali Aydın (Belediye Kütahyaspor)

TFF 3'üncü Play-Off Çeyrek Final ilk maçında İskenderun FK, evinde konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'u 1-0 mağlup etti.

54´üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Recep'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğukan´ın yanından filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın son dakikalarına yaklaşılırken Belediye Kütahyaspor'da Ali Aydın, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-05-06 18:57:00



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