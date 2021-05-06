Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor

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Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordobeyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.,

Hatay ekibi, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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