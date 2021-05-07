Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internek üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-05-07 07:59:26



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