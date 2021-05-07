Hatayspor, Denizlispor maçına hazır

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ömer Erdoğan'ın karantinada olması sebebiyle yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren idmanda pas drili, 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.

Hatayspor, yarın akşam saat 20.30'da Denizlispor'u ağırlayacak, karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

Hatayspor'da Ekrem Kırıçarslan, Claude Billong, Selim Ilgaz, Akın Alkan ve Soner Örnek bu maçta forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.