Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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– Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Mayıs Çarşamba günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 11 adet cep telefonu, 63.1 gram toz esrar, 0.17 gram eroin, 23.75 gram, bonzai, 665 gram sentetik canabinoid, 0.74 gram metanfetamin, 9 adet captogon hap, 61.93 gram keneveri tohumu ile 11 parça uyuşturucu kullanımı için apara ele geçirildi.

Gözaltına alınan, A.C., H.Y., M.Y., T.A., H.H., M.C.B., K.Ö., A.E., A.H., ve L.G.T. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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